UE: chute des entrées irrégulières début 2026

Keystone-SDA

Le nombre d'entrées irrégulières aux frontières de l'Union européenne a chuté de plus de 50% et le nombre de migrants morts a plus que doublé au cours des deux premiers mois de 2026, comparé à l'année dernière, annonce jeudi l'agence européenne des frontières Frontex.

3 minutes

(Keystone-ATS) Les détections de franchissements irréguliers des frontières extérieures de l’UE ont baissé de 52% au cours des deux premiers mois de 2026, comparés à la même période de l’année précédente, indique dans un communiqué Frontex.

«Près de 12’000 passages irréguliers ont été recensés», selon les premières données recueillies par l’agence européenne, notamment en raison de conditions météorologiques «extrêmes».

Près de 660 morts

Sur la même période, «le coût humain» n’a de son côté «cessé d’augmenter», observe également Frontex.

Selon les chiffres de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) cités par Frontex, ce sont ainsi «près de 660 personnes» qui ont perdu la vie en Méditerranée en janvier et février 2026. Elles étaient 287 sur les deux premiers mois de 2025, soit une aggravation de 128%.

«Le nombre de ces tragédies est dû aux conditions météorologiques extrêmes. Les réseaux criminels de passeurs sont parfaitement conscients des risques. Ils n’hésitent pas à envoyer des personnes désespérées en mer sur des embarcations de fortune, attirés par le profit», explique Frontex.

Guerre au Moyen-Orient

L’agence européenne prévient que «l’escalade de la situation au Moyen-Orient risque d’aggraver les déplacements de populations dans la région au cours des prochains mois», même si «jusqu’à présent, cela n’a pas eu d’incidence notable sur la situation migratoire aux frontières extérieures de l’UE», précise-t-elle.

La route migratoire d’Europe centrale a été la plus fréquentée, avec près de 3400 arrivées enregistrées entre janvier et février. Le nombre d’interceptions le long de cette route a diminué de 50% par rapport à l’année précédente.

La route de l’Afrique de l’Ouest a, elle, enregistré la baisse la plus marquée de passages irréguliers : -83% (1200).

Baisse dans la Manche

Par ailleurs, les traversées de la Manche vers la Grande-Bretagne ont, elles, diminué de 12% pour s’établir à près de 3900 sur les deux premiers mois de 2026, selon Frontex.

Sur l’ensemble des détections, les nationalités les plus fréquemment relevées étaient afghane, bangladaise et algérienne.

Lundi, le Parlement européen a validé lors d’un premier vote un texte durcissant les règles, permettant notamment aux États membres d’ouvrir des centres en dehors de l’UE dans lesquels seraient retenus les migrants dont la demande d’asile aurait été rejetée.