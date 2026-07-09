UE: produits de Shein imitant le crocodile Lacoste interdits

Keystone-SDA

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La justice française a interdit au géant asiatique Shein de vendre dans l'Union européenne des vêtements reproduisant les crocodiles évoquant la marque Lacoste, a indiqué jeudi le tribunal judiciaire de Paris dans un communiqué.

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(Keystone-ATS) «Le juge (…) a pris des mesures provisoires sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne afin de prévenir l’atteinte aux marques renommées de la société Lacoste résultant de la commercialisation de vêtements, bijoux et accessoires de mode sur la plateforme Shein», selon ce communiqué présentant la décision du tribunal.

Il a considéré que «la commercialisation des produits litigieux générait un risque de confusion manifeste pour les consommateurs et a retenu la vraisemblance d’une contrefaçon par imitation».