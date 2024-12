Ukraine: « attaque massive » de missiles balistiques sur Kharkiv

Keystone-SDA

Une attaque massive de missiles russes a endommagé des installations énergétiques et fait au moins trois blessés mercredi en Ukraine, le jour où le pays célèbre Noël le 25 décembre pour la deuxième fois de son histoire. Des restrictions d'électricité ont été imposées.

4 minutes

(Keystone-ATS) Une alerte aérienne était en vigueur sur tout le territoire ukrainien mercredi matin, alors que l’armée de l’air a fait état de lancements de missiles de croisière russe Kalibr de la mer Noire et que les autorités de Kharkiv annoncent la chute de plusieurs missiles balistiques sur cette grande ville de l’est du pays.

« Kharkiv est visée par une attaque massive de missiles », et « des missiles balistiques se dirigent toujours vers la ville. Restez à l’abri », a écrit sur Telegram le maire Igor Terekhov. « L’armée russe a effectué au moins sept frappes », a précisé, également sur Telegram, le gouverneur régional de Kharkiv, Oleg Synegoubov.

Selon ces deux responsables, au moins trois personnes ont été blessées, et les attaques ont également provoqué des dégâts matériels.

L’armée de l’air ukrainienne a pour sa part fait état du lancement de missiles de croisière russes Kalibr depuis la mer Noire, et signalé que des projectiles se dirigeaient vers les régions de Vinnytsia (centre), Poltava (est), Dnipropetrovsk (sud-est), Kirovograd (centre) et Tcherkassy (centre).

Restrictions électriques

« Depuis ce matin, l’armée russe attaque massivement la région de Dnipropetrovsk. L’ennemi tente de détruire le réseau électrique de la région », a déclaré le gouverneur régional Sergïi Lyssak. La compagnie nationale d’électricité, Ukrenergo, a annoncé des restrictions d’approvisionnement.

« L’ennemi attaque à nouveau massivement le secteur de l’énergie. Le gestionnaire du réseau de transport prend les mesures nécessaires pour limiter la consommation afin de minimiser les conséquences négatives pour le système énergétique », a écrit sur Telegram le ministre ukrainien de l’énergie, German Galouchtchenko.

« Dès que les conditions de sécurité le permettront, les travailleurs du secteur de l’énergie tireront au clair les dommages causés », a-t-il ajouté.

Depuis le début de la guerre en février 2022, la Russie a gravement endommagé le réseau électrique de l’Ukraine en le bombardant à répétition, ce qui provoque des coupures de courant régulières.

Noël occidental

Les attaques de mercredi surviennent le jour où l’Ukraine, pour la deuxième fois de son histoire moderne, célèbre le jour de Noël le 25 décembre, comme dans le monde occidental, et non plus le 7 janvier comme dans le calendrier julien suivi par l’Eglise orthodoxe russe.

Ce déplacement de Noël avait été officialisé durant l’été 2023 par une loi promulguée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky en signe de défi envers la Russie.

Dimanche, le président russe Vladimir Poutine avait promis encore plus de « destructions » à l’Ukraine, après une attaque de drones contre des bâtiments résidentiels de la ville de Kazan, à un millier de kilomètres de la frontière ukrainienne.

« Quiconque tente de détruire quelque chose dans notre pays, quelle qu’en soit l’ampleur, devra faire face à des destructions encore bien plus importantes dans son propre pays et regrettera ce qu’il a essayé de faire dans notre pays », avait-il averti.

Mercredi matin, le ministère russe de la défense a annoncé que 59 drones ukrainiens avaient été interceptés au-dessus du territoire russe durant la nuit précédente, dont 26 dans la région de Belgorod et 23 dans celle de Voronej.

Le gouverneur de Voronej, Aleksandr Gousev, a écrit sur Telegram que des débris provenant des drones abattus avaient endommagé une ligne électrique, et provoqué de légers dégâts matériels sur plusieurs maisons.