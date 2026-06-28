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Ukraine: au moins deux blessés à Kiev dans une attaque de missiles

Keystone-SDA

Au moins deux personnes ont été blessées dans une attaque russe contre Kiev dans la nuit de samedi à dimanche, a annoncé le chef de l'administration militaire de la capitale ukrainienne, Tymour Tkatchenko. Les bombardements ont été menés par des missiles balistiques.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Des journalistes de l’AFP sur place ont entendu des explosions et vu des éclairs dans le ciel alors que la défense antiaérienne était à l’oeuvre.

La veille, deux personnes avaient été tuées par des frappes russes dans les régions de Dnipropetrovsk (centre-est) et de Soumy (nord). Deux personnes avaient également péri dans des attaques ukrainiennes contre les villes russes de Volgograd (sud-ouest) et Belgorod (ouest), et une troisième à Horlivka, dans la région ukrainienne de Donetsk contrôlée par Moscou.

La Russie continue de viser l’Ukraine avec des bombardements quasi quotidiens depuis le déclenchement de son invasion à grande échelle en février 2022, conflit le plus sanglant en Europe depuis la seconde guerre mondiale.

Raffinerie russe en feu

L’Ukraine a aussi intensifié ces derniers mois ses frappes, qu’elle qualifie de représailles, contre la Russie et les territoires occupés par Moscou.

En Russie, un incendie s’est déclaré dans la raffinerie de Slaviansk-sur-Kouban, dans la région de Krasnodar (sud), à la suite de la chute de débris de drone ukrainien, selon les autorités locales. Il s’agit de l’une des plus grandes raffineries du sud de la Russie, qui fait partie du groupe «Slaviansk EKO».

Dans la même région, une personne a été blessée dans la localité de Troudobelikovsky Khoutor par des drones ukrainiens, dont les débris ont endommagé quatre maisons particulières, selon la même source.

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