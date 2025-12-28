Ukraine: de «nombreux progrès» pour arrêter la guerre, assure Trump

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que "de nombreux progrès" pour "mettre fin à la guerre" entre l'Ukraine et la Russie ont été réalisés lors de son entretien avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

1 minute

(Keystone-ATS) «Nous nous rapprochons beaucoup, peut-être même de très près» d’un accord sur le Donbass, a ajouté Donald Trump lors d’une conférence de presse dans sa résidence en Floride. Une rencontre aux Etats-Unis avec M. Zelensky et les dirigeants européens est prévue en janvier, a déclaré le président ukrainien.

«Je pense que dans quelques semaines, nous saurons d’une manière ou d’une autre» si les pourparlers ont porté leurs fruits, a déclaré le président américain à l’issue de son entretien en Floride avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, ajoutant que les négociations ont été «très difficiles».

Interrogé sur une éventuelle visite en Ukraine, Donald Trump n’a pas écarté la possibilité, déclarant: «J’ai proposé d’y aller et de parler devant leur Parlement».