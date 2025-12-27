Ukraine: de fortes explosions entendues à Kiev

Keystone-SDA

Plusieurs séries de fortes explosions ont retenti à Kiev dans la nuit de vendredi à samedi, a constaté une journaliste de l'AFP. Les autorités ont indiqué que l'Ukraine était menacée par des missiles russes.

(Keystone-ATS) Alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit se rendre en Floride pour rencontrer son homologue américain Donald Trump dimanche, l’ensemble du territoire ukrainien était concerné par des alertes aériennes peu après 02h00 locales (01h00 en Suisse), selon la carte des autorités.

L’armée de l’air ukrainienne a évoqué sur ses réseaux sociaux des mouvements de drones et missiles sur plusieurs régions ukrainiennes, dont la capitale. «Des explosions dans la capitale. La défense antiaérienne est en action. Restez dans les abris!», a écrit le maire Vitali Klitschko sur le réseau social Telegram.

Pourparlers

«Restez à l’abri s’il vous plaît! L’ennemi attaque la capitale», a déclaré de son côté le chef de l’administration militaire de Kiev, Tymour Tkatchenko.

Plus de quatre ans après le lancement de l’offensive à grande échelle de la Russie, les pourparlers en vue d’un règlement du conflit se sont accélérés ces dernières semaines, à la suite de la présentation d’un plan dévoilé par Donald Trump.

Alors que ce document était considéré initialement par les Ukrainiens et les Européens comme trop favorable à Moscou, M. Zelensky a présenté cette semaine une nouvelle mouture. Cette dernière prévoit un gel de l’actuelle ligne de front sans offrir de solution immédiate concernant les revendications territoriales de la Russie, qui occupe plus de 19% de l’Ukraine.