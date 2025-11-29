Ukraine: des drones russes font au moins six blessés à Kiev

Keystone-SDA

Une attaque russe de drones contre la capitale ukrainienne Kiev dans la nuit de vendredi à samedi a fait au moins six blessés et d'importants dégâts matériels, ont annoncé les autorités. Un enfant de 13 ans figure parmi les victimes de l'attaque.

1 minute

(Keystone-ATS) De fortes explosions ont d’abord été entendues vers minuit par des journalistes de l’AFP au centre de Kiev et le maire de la ville, Vitali Klitschko, les a attribuées à Moscou.

«Six personnes ont été blessées dans la capitale à la suite d’une attaque de l’ennemi. Trois d’entre eux, dont un enfant de 13 ans ont été hospitalisés», a écrit l’édile sur le réseau social Telegram, selon un bilan provisoire qui ne cesse d’évoluer.

Au moins deux immeubles résidentiels, dont l’un de 25 étages, une maison et des automobiles ont également été plus ou moins gravement endommagés, dans au moins trois quartiers de la ville, ont précisé M. Klitschko et le chef de l’administration militaire de Kiev, Tymur Tkachenko.

«Des drones ennemis sont au-dessus de la ville et la défense aérienne y répond», a assuré ce responsable sur Telegram. Il s’agit «de la part des Russes de terroriser purement et simplement la population civile», a fustigé M. Tkachenko.