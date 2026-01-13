La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Ukraine: des frappes russes font deux morts près de Kharkiv

Keystone-SDA

Des frappes russes ont fait au moins deux morts et trois blessés près de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur régional tôt mardi.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «A l’heure actuelle, nous savons que deux personnes ont été tuées dans les attaques ennemies en périphérie de Kharkiv», a écrit Oleg Synegoubov sur le réseau social Telegram. Plus tôt dans la nuit, ce responsable avait mis la population en garde face à une «menace de drone ennemi».

A l’intérieur de la capitale régionale, une frappe de drone a par ailleurs eu lieu contre «un sanatorium pour enfants du district Chevtchenkivskyi», a noté Igor Terekhov, le maire de Kharkiv – la deuxième ville la plus peuplée du pays avant l’invasion lancée par Moscou en février 2022. L’attaque dans ce district n’a pas fait de victimes d’après les premières informations disponibles, a décrit M. Synegoubov, sans mentionner explicitement le sanatorium.

Dans la région de Zaporijjia (sud-est), «des explosions» liées à une attaque russe ont été entendues, a rapporté le gouverneur local Ivan Fedorov sur Telegram.

Et à Kiev, le chef de l’administration militaire locale Tymour Tkatchenko a invité les habitants à la prudence face à une attaque de «missiles balistiques» russes en cours.

Près de quatre ans après le lancement de l’offensive à grande échelle de la Russie, l’Ukraine est bombardée quotidiennement. Moscou pilonne notamment sans relâche les infrastructures électriques ukrainiennes avec drones et missiles, engendrant des coupures d’électricité en plein hiver.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision