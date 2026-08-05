Ukraine: deux morts à Kiev dans une attaque aérienne russe

Keystone-SDA

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Des bombardements russes ont fait mercredi deux morts et des dizaines de blessés à Kiev et dans sa région et ont incendié des entrepôts, selon les autorités de la capitale ukrainienne. Un journaliste de l'AFP a entendu une dizaine d'explosions peu après minuit.

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(Keystone-ATS) L’armée de l’air avait auparavant signalé l’approche de plusieurs missiles balistiques.

D’après l’administration militaire de la ville de Kiev, les autorités ont constaté des conséquences de l’attaque dans «plus de sept lieux» de la capitale, dans les quartiers de Golosiivsky, Desniansky, Obolonsky et Sviatoshynsky.

«L’infrastructure résidentielle a été endommagée», a-t-elle écrit, sans plus de précision, ajoutant que des incendies avaient éclaté dans des entrepôts, couvrant «une zone importante».

«Dans le district de Golosiivsky, deux personnes blessées ont été extirpées des décombres d’un entrepôt qui a été détruit», a indiqué le maire de Kiev, Vitali Klitschko, sur le réseau social Telegram. Les attaques ont également fait plusieurs dizaines de blessés. D’après les services d’urgence ukrainiens, l’armée russe a fait usage de drones et de missiles balistiques.

Intensification des frappes

Plus de quatre ans après le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les frappes se sont intensifiées des deux côtés du front, faisant un nombre croissant de victimes civiles.

Ces derniers mois, Kiev a exhorté ses alliés à lui fournir davantage de missiles américains Patriot, pour lui permettre de protéger son espace aérien des attaques de missiles balistiques russes.

L’Ukraine a intensifié ces dernières semaines ses attaques contre des infrastructures civiles russes, notamment logistiques ou énergétiques.

D’après les autorités russes, cinq personnes ont été tuées mardi matin dans une attaque de drones ukrainiens dans la région de Moscou, où Kiev a notamment visé des entrepôts du géant du commerce en ligne russe Wildberries, ciblé ces derniers jours.

Du côté ukrainien, dans la région de Soumy (nord-est), deux enfants et une personne âgée ont été tués par des bombes aériennes téléguidées russes pendant la nuit de lundi à mardi. Dans une autre attaque russe à Mykolaïv, dans le sud de l’Ukraine, une femme de 89 ans a péri, selon Gueorgui Rechetilov, le responsable de l’administration militaire régionale.