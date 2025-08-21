Ukraine: Kim salue ses troupes déployées en soutien à la Russie

Keystone-SDA

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a couvert d'éloges les troupes du régime déployées en Russie, lors d'une réunion avec le commandement militaire, a rapporté jeudi l'agence KCNA. Plus de 10'000 soldats nord-coréens ont été envoyés pour combattre contre l'Ukraine.

(Keystone-ATS) Kim Jong-un «a exprimé ses encouragements chaleureux» aux officiers et aux soldats servant dans la région russe de Koursk, a indiqué l’agence de presse officielle nord-coréenne. «Nous avons une armée héroïque», a-t-il lancé.

«Notre armée fait maintenant ce qu’elle doit faire et ce qui doit être fait. Elle continuera à le faire à l’avenir également», a-t-il ajouté.

Les remarques du dirigeant nord-coréen interviennent alors que le président américain Donald Trump intensifie ses tentatives jusque-là infructueuses de régler le conflit entre la Russie et l’Ukraine, après avoir tenu des discussions très médiatisées avec les dirigeants des deux pays ces derniers jours.

Mais le président russe Vladimir Poutine, qui a également qualifié les troupes nord-coréennes d'»héroïques» la semaine dernière, a jusqu’à présent évité de rencontrer son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky pour des pourparlers de paix.

Des centaines de tués

La Russie et la Corée du Nord ont récemment consolidé leurs liens, les deux pays ayant signé un pacte de défense mutuelle l’année dernière, lors d’une visite du président russe dans le pays.

En avril, la Corée du Nord a confirmé pour la première fois qu’elle avait déployé un contingent de ses soldats sur la ligne de front en Ukraine, aux côtés des troupes russes.

Les services secrets de la Corée du Sud et de pays occidentaux ont affirmé que Pyongyang avait envoyé plus de 10’000 soldats dans la région de Koursk en 2024, ainsi que avec des obus d’artillerie, des missiles et des systèmes de roquettes à longue portée.

Environ 600 soldats nord-coréens ont été tués et des milliers ont été blessés en combattant pour la Russie, selon Séoul.