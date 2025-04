Ukraine: plus de 20 morts après une frappe russe sur Soumy

Keystone-SDA

Une frappe de missiles russe dans le centre-ville de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, a fait dimanche au moins 24 morts et plus de 80 blessés, ont annoncé les services de secours ukrainiens.

3 minutes

(Keystone-ATS) Le bilan des blessés a grimpé et s’établit désormais à 83, « dont sept enfants », après la frappe de missiles balistiques russes dimanche sur la ville de Soumy, a annoncé le ministère de l’Intérieur ukrainien à la mi-journée, alors que les opérations de secours se poursuivent sur place

Cette attaque contre des civils intervient deux jours après la visite d’un haut responsable américain en Russie. Il s’agit de la frappe la plus meurtrière depuis des mois en Ukraine et notamment la reprise de contact entre Washington et Moscou initiée mi-février par le président américain Donald Trump.

« La Russie a frappé le centre-ville avec des missiles balistiques. Juste au moment où il y avait beaucoup de gens dans la rue », ont indiqué ces services sur les réseaux sociaux.

Opérations de secours se poursuivent

Les gens ont été blessés « en plein milieu de la rue, dans des voitures, les transports en commun, les maisons », décrivent les services d’urgence, alors que les opérations de secours se poursuivent.

Les autorités locales de Soumy ont publié des images de corps étendus dans la rue et de personnes courant se mettre à l’abri, de voitures en flammes et de civils blessés à terre.

L’attaque a eu lieu « un jour où les gens vont à l’église : le dimanche des Rameaux… Seuls des salauds peuvent faire cela », avait peu auparavant lancé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en appelant à une « réponse forte » de l’Europe et des Etats-Unis.

Pression croissante

L’attaque est intervenue deux jours après la rencontre à Saint-Petersbourg entre l’émissaire américain Steve Witkoff et le président russe Vladimir Poutine. Et malgré le mécontentement exprimé publiquement par le président américain Donald Trump à l’égard de Moscou ce mois-ci, pour avoir « bombardé comme des fous » en Ukraine.

La Russie a attaqué l’Ukraine sans relâche ces dernières semaines malgré la pression de Trump pour que le conflit prenne fin.

« Parler n’a jamais arrêté les missiles balistiques et les bombes », a commenté M. Zelensky.

Au début du mois d’avril, une attaque russe contre la ville de Kryvyi Rig (centre) a tué 18 personnes, dont neuf enfants, et choqué tout le pays.

Soumy est proche de la frontière russe et subit une pression croissante depuis que Moscou a repoussé une grande partie des troupes ukrainiennes de la région voisine russe de Koursk.

Cette ville a jusqu’à présent été épargnée par l’intensité des combats observée plus au sud dans la région de Donetsk, mais Kiev avertit depuis des semaines que Moscou pourrait y lancer une offensive.

La Russie avait revendiqué jeudi la prise d’un village dans la région frontalière de Soumy, ce qui constituerait une rare avancée dans cette zone du nord-est de l’Ukraine dont ses troupes avaient dû se retirer au printemps 2022.

Le commandant des armées ukrainiennes, Oleksandre Syrsky, avait affirmé mercredi que les Russes avaient entamé « il y a quelque jours » des offensives dans les régions de Soumy et de Kharkiv, également dans le nord-est, pour créer des « zones tampons » et ainsi éviter de nouvelles incursions ukrainiennes.