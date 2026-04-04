Ukraine: six morts et des dizaines de blessés dans des frappes

Keystone-SDA

Des frappes russes, dont une sur un marché de la ville de Nikopol, ont fait au moins six morts et plusieurs dizaines de blessés samedi en Ukraine. Cela alors que la Russie multiplie ses attaques aériennes en journée.

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(Keystone-ATS) Cinq personnes ont été tuées et 25 blessées dans une frappe de drone survenue vers 9h50 locales sur un marché de la ville de Nikopol dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est), selon les autorités régionales.

Parmi les blessés, une jeune fille de 14 ans et deux hommes de 28 et 72 ans se trouvent dans un état critique, a indiqué le chef de l’administration militaire régionale Oleksandr Ganja.

Des photos publiées par les autorités locales montrent les boutiques dévastées d’un marché couvert et des corps sans vie allongés au sol.

Dans la ville de Kherson dans le sud du pays, une femme est morte et deux autres ont été blessées dans une frappe sur un arrêt de transport public à 11h00 locales, a indiqué le gouverneur de la région, Oleksandr Prokoudine.

Six personnes dont une fillette de 11 ans ont également été blessées dans des frappes sur la ville de Kharkiv dans le nord-est, selon les autorités locales.

Dans la nuit de vendredi à samedi, la Russie a encore visé l’Ukraine avec 286 drones de longue portée, dont 260 ont été interceptés selon les forces ukrainiennes.

Ces frappes ont fait au moins 14 blessés, dont 11 dans la région de Soumy (nord) et trois dans celle de Dnipropetrovsk, dont un bébé de cinq mois et un garçon de six ans selon M. Ganja.

Des images publiées par les services de secours ukrainiens montrent un immeuble à Soumy dont les étages supérieurs étaient la proie des flammes pendant la nuit.

Invitation à Kiev

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé samedi à Istanbul pour des discussions avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan qui doivent aborder la sécurité au Moyen-Orient et en Ukraine.

Il doit également rencontrer Bartholomée Ier, chef du Patriarcat oecuménique de Constantinople et figure d’autorité dans le monde orthodoxe, alors qu’Ukrainiens et Russes fêteront Pâques le 12 avril.

M. Zelensky a accusé cette semaine la Russie d’amplifier ses attaques aériennes en réponse à sa proposition de trêve pascale, «transformant ce qui aurait dû être le silence dans le ciel en une escalade».

Vendredi, Moscou avait déjà visé l’Ukraine avec plus de 500 drones et missiles dans la nuit et la journée, faisant près d’une vingtaine de morts.

Kiev tente de relancer le processus de négociations sous médiation américaine en vue de mettre fin à la guerre meurtrière déclenchée par l’invasion russe en février 2022.

M. Zelensky a indiqué dans des propos rendus publics vendredi avoir invité les émissaires américains pour relancer les pourparlers de paix, suggérant que ceux-ci fassent la navette entre Kiev et Moscou.

Mais l’attention de Washington est largement concentrée sur le conflit au Moyen-Orient, déclenché par les frappes israélo-américaines sur l’Iran le 28 février.

Attaque en Russie

En Russie, une attaque de missiles et drones nocturne sur la région de Rostov (sud), frontalière de l’Ukraine, a fait un mort et quatre blessés graves à Taganrog, et endommagé un navire «cargo sous pavillon étranger» à quelques kilomètres des côtes, a indiqué le gouverneur régional Iouri Slioussar.

Un enfant de huit ans et ses deux parents sont également décédés dans une frappe ukrainienne nocturne sur un village dans la zone de la région de Lougansk occupée par les forces russes, ont indiqué les autorités locales installées par Moscou.

L’Ukraine vise régulièrement la Russie en représailles aux bombardements quotidiens de son territoire depuis le début de l’invasion russe en février 2022. Elle vise particulièrement les infrastructures liées à l’industrie et au commerce des hydrocarbures qui, selon elle, permettent à Moscou de financer la guerre.