Ukraine: trois morts dans une attaque russe près de Kharkiv

Keystone-SDA

Des bombardements russes sur la région de Kharkiv, en Ukraine, ont fait trois morts et une demi-douzaine de blessés, ont annoncé tôt mardi les autorités locales. Les frappes russes font quasiment chaque jour des morts dans des zones résidentielles en Ukraine.

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(Keystone-ATS) «Trois personnes ont été tuées dans une attaque ennemie» à Tchouhouïv, a indiqué le gouverneur militaire de la région, Oleg Synegubov, tandis que le maire de Kharkiv, Igor Terekhov, a fait état de six blessés dans sa ville.

Les bombardements russes font quasiment chaque jour des morts et des blessés dans des zones résidentielles en Ukraine. Kiev réplique en frappant régulièrement des cibles en zone occupée, mais également en territoire russe.

Depuis l’invasion russe massive de l’Ukraine, lancée en février 2022, au moins 15’850 civils ont été tués et 44’800 blessés dans ce pays, selon le dernier décompte de l’ONU établi en avril.