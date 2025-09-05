Ukraine: Trump dit qu’il parlera à Poutine prochainement
Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il s'entretiendrait bientôt avec son homologue russe Vladimir Poutine, après avoir parlé avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Plusieurs dirigeants européens ont également participé à l'entretien.
(Keystone-ATS) «Oui, je lui parlerai», a dit le président américain à une journaliste qui lui demandait s’il s’entretiendrait prochainement avec le maître du Kremlin.
Vingt-six pays, essentiellement européens, se sont engagés jeudi à soutenir militairement l’Ukraine au sol, en mer ou dans les airs dans le cadre d’un futur cessez-le-feu.
«Cette force n’a pas pour volonté ou pour objectif de mener quelque guerre contre la Russie», a indiqué le président français après la réunion et après un contact téléphonique entre les principaux alliés européens et Donald Trump.
M. Macron a assuré que le «soutien américain» à ces «garanties de sécurité» pour Kiev serait finalisé «dans les prochains jours» et que les Américains avaient «été très clairs» sur leur participation.