Ukraine: Trump menace de passer « bientôt » à autre chose sans accord

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump a prévenu vendredi que les Etats-Unis étaient prêts à passer à autre chose "très bientôt", si un accord n'était pas trouvé entre Moscou et Kiev pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

(Keystone-ATS) Il n’y a « pas un nombre précis de jours, mais nous voulons régler ça rapidement », a déclaré le président américain depuis la Maison Blanche.

Ces propos font suite à ceux de son secrétaire d’Etat Marco Rubio, qui a menacé plus tôt dans la journée de « passer à autre chose » si Washington venait à établir que la paix « n’était pas possible ». « Les Etats-Unis ont d’autres priorités », a-t-il ajouté à son départ de France, après une série de réunions organisées la veille avec les Ukrainiens et les Européens à Paris.

« Si, pour une raison ou une autre, une des deux parties rend les choses très difficiles, nous dirons simplement: ‘Vous êtes stupides, vous êtes des imbéciles, vous êtes des gens affreux’, et nous passerons notre tour », a affirmé Donald Trump.

« Mais j’espère que nous n’aurons pas à faire ça », a-t-il souligné.

En mars, Donald Trump avait initialement proposé un cessez-le-feu inconditionnel et complet, dont le principe avait été accepté par Kiev sous la pression de Washington mais écarté par Vladimir Poutine.

Puis la Maison Blanche s’était félicitée d’avoir obtenu, séparément, l’accord des deux belligérants pour un arrêt des attaques sur les infrastructures énergétiques du camp adverse, pendant trente jours. Mais le Kremlin a dit considérer que ce moratoire venait d' »expirer », brouillant plus encore la direction que prend le cessez-le-feu voulu par Donald Trump.

Vladimir Poutine cherche-t-il à gagner du temps ? « J’espère que non, a répondu le président républicain. Je vous le dirai bientôt. »

« Personne ne se moque de moi, j’essaie d’aider », a-t-il encore déclaré.

Américains, Européens et Ukrainiens sont convenus de se retrouver la semaine prochaine à Londres pour de nouvelles discussions.

