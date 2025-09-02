Ukraine: Trump se dit «très déçu» par Poutine

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump s'est déclaré mardi "très déçu" par son homologue russe deux semaines après leur sommet en Alaska qui n'a abouti à aucun progrès sur une issue à la guerre en Ukraine. Il avait donné un ultimatum à Moscou, qui s'achève cette semaine.

3 minutes

(Keystone-ATS) Après avoir accueilli en grande pompe le 15 août le chef du Kremlin, le président américain a cherché à organiser une rencontre entre Vladimir Poutine et le chef de l’Etat ukrainien, Volodymyr Zelensky. Mais, depuis lors, la Russie a surtout intensifié ses attaques contre l’Ukraine.

«Nous avions une super relation», a déclaré Donald Trump lors d’une intervention à la radio avec le présentateur Scott Jennings, ajoutant: «Je suis très déçu par le président Poutine […] Des milliers de personnes meurent. C’est une guerre qui n’a aucun sens».

Donald Trump n’a cependant pas précisé si sa déception aura des conséquences pour la Russie, malgré un ultimatum de deux semaines donné à Moscou, qui doit arriver à échéance plus tard cette semaine.

«Dans les prochains jours»

Depuis le sommet en Alaska, le président américain est resté vague sur le dossier ukrainien, menaçant parfois Moscou de sanctions ou affirmant qu’il pourrait bien laisser les deux pays s’affronter.

Il a ainsi assuré plus tard mardi qu'»il y aura[it]» des conséquences si les présidents Poutine et Zelensky ne parvenaient pas à s’accorder sur une rencontre dans le but de mettre un terme à cette guerre, déclenchée par l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022.

Interrogé lors d’un point avec la presse à la Maison-Blanche, Donald Trump s’est montré encore plus énigmatique: «J’ai appris des choses qui seront très intéressantes. Je pense que, dans les prochains jours, vous saurez de quoi il s’agit».

Le président de la première puissance mondiale a par ailleurs déclaré ne pas être inquiet d’une potentielle alliance entre la Russie et la Chine, peu après une rencontre mardi entre les présidents russe Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping à Pékin, à la veille d’un grand défilé militaire.

«Toutes les options sur la table»

«Je ne suis pas préoccupé du tout», a affirmé Donald Trump. «Nous avons les forces militaires les plus puissantes au monde, de loin, et ils n’utiliseraient jamais les leurs contre nous. Croyez-moi, ce serait la pire chose qu’ils puissent jamais faire», a-t-il ajouté.

Lundi, le secrétaire américain au trésor, Scott Bessent, interrogé par la chaîne télévisée Fox News sur d’éventuelles sanctions à l’encontre de la Russie, a répondu que le gouvernement Trump allait examiner ses options cette semaine.

Depuis la rencontre en Alaska et le coup de fil de Donald Trump lors d’une réunion à la Maison-Blanche avec Volodymyr Zelensky et les principaux dirigeants européens, Vladimir Poutine a fait «l’inverse ce qu’il avait dit vouloir faire», a ajouté Scott Bessent.

«En fait, de manière méprisable et détestable, il a intensifié la campagne de bombardements. Donc, je pense qu’avec le président Trump, toutes les options sont sur la table et je pense que nous allons les examiner très attentivement cette semaine», a-t-il ajouté.