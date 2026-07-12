Ukraine: Zelensky annonce un remaniement du gouvernement

Keystone-SDA

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Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé dimanche un remaniement gouvernemental et avoir offert à la Première ministre Ioulia Svyrydenko, nommée l'été dernier, un nouveau rôle, afin de la mettre en "relations avec un partenaire-clé", sans plus de précisions.

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(Keystone-ATS) «L’Ukraine est en train de changer sa stratégie politique», a déclaré M. Zelensky dans un message sur X, ajoutant que «ces changements requièrent un renouvellement» du gouvernement.