UMTS: le géant bleu grille ses concurrents

Grâce à l'UMTS, les interlocuteurs se voient communiquer. (Keystone)

Swisscom a lancé mardi une offre de téléphonie mobile de la 3e génération (UMTS) destinée au grand public.

Ses concurrents sont aussi prêts. Mais les abonnés de l’opérateur historique sont les premiers à pouvoir acquérir un appareil compatible avec la nouvelle norme.

Avec l’introduction de la norme UMTS sur le marché suisse, c’est déjà Noël pour les fanas de technologie. Et le Père Noël s’appelle Swisscom.



La téléphonie de troisième génération (ou à haut débit), c’est la possibilité de visionner sur son mobile – qui doit être compatible avec la nouvelle norme - le téléjournal ou des clips vidéo.



C’est aussi l’opportunité de regarder dans les yeux son interlocuteur, pour autant qu’il dispose lui aussi d’un appareil adéquat.



Cette troisième génération passe donc par des téléphones compatibles que swisscom est le premier à commercialiser – deux actuellement, un troisième bientôt.

Un réseau particulier

Techniquement, l’UMTS emprunte un réseau parallèle au GSM actuellement généralisé en Suisse. A partir de décembre, la nouvelle norme (sur l’infrastructure Swisscom) devrait couvrir 90% de la population.



L’opérateur a investi 100 millions de francs dans ce but. Carsten Schloter, patron de Swisscom Mobile, précise la vocation de l’UMTS grand public: satisfaire le «je veux ici et maintenant»…



Les chaînes TV disponibles sont celles de SRG SSR idée suisse ainsi que TF1, Eurosport et MTV. Le tout au prix de quatre francs la demi-heure, huit francs les deux heures, et douze francs la journée.



En matière de clips vidéo, l'offre de départ de Swisscom comprend 100 films (érotisme, sport, musique et dessins animés), au prix de 50 centimes à 6 francs, selon la catégorie. Les scènes de charme ne seront pas disponibles pour les clients les plus jeunes, précise l’opérateur.

Les autres suivent

Côté utilisateurs professionnels, l’opérateur a lancé une offre grâce à laquelle il compte attirer 20'000 clients d’ici la fin de l’année. L’UMTS autorise notamment une transmission accélérée des données.



Cela dit, Swisscom n’est pas seul. Orange va proposer au cours du 4e trimestre des services UMTS à ses clients professionnels de la région zurichoise. Et son réseau de téléphonie de la 3e génération sera ouvert à la clientèle privée l'an prochain.



A la fin de cette année, le réseau de la filiale de France Télécom devrait couvrir plus de 50% de la population suisse. Sunrise, dernier détenteur d'une licence UMTS sur le marché suisse, devrait quant à lui atteindre un même taux de couverture l'année prochaine.



Mais à un mois de Noël, c’est Swisscom qui rigole.



Faits A fin décembre 2003, la téléphonie mobile comptait en Suisse quelque 6,189 millions de clients.

La même année, on a dénombré 3,9 milliards d’appels.

Qui représente 5,1 milliards de minutes de communication.

Autrement dit, les communications ont duré en moyenne une minute trente. Fin de l'infobox

En bref - La technologie UMTS suscite des critiques. Notamment de certains médecins et des milieux de protection des consommateurs.



- Une étude hollandaise a montré que le rayonnement UMTS est plus néfaste que le rayonnement GSM.



- La Fondation de recherche en communication mobile de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich mène actuellement une enquête sur le sujet. Fin de l'infobox

