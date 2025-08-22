Un accident de car aux Etats-Unis fait de nombreuses victimes

Keystone-SDA

Un autocar transportant une cinquantaine de touristes, parmi lesquels des enfants, s'est renversé sur une autoroute du nord de l'Etat de New York, faisant des dizaines de blessés et plusieurs morts, a annoncé la police.

(Keystone-ATS) La plupart des passagers du véhicule sont d’origine indienne, philippine ou chinoise, a-t-elle précisé.

Les faits se sont déroulés près de Buffalo, à proximité de la frontière canadienne, dans la région des Grands Lacs.

«C’est un autocar de tourisme qui venait des chutes du Niagara en direction de ce que nous pensons être New York City, avec plus de 50 passagers à bord, des femmes, des enfants également», a déclaré James O’Callaghan, porte-parole de la police de l’Etat, interrogé depuis les lieux par les télévisions locales.

Dans le fossé

«L’autocar circulait vers l’est juste avant la sortie de Pembroke, et pour des raisons inconnues a perdu le contrôle, est allé dans le terre-plein central (…) et a fini dans le fossé», a-t-il poursuivi.

Il a également précisé que des personnes étaient toujours incarcérées» dans l’autocar quand d’autres avaient été «éjectées» du bus.

«Nous pensons qu’il y a un enfant parmi les morts (…) Et à mesure que nous progressons dans ce processus, nous perdons plus de personnes», a encore dit le responsable policier.

«Il y a plusieurs blessés graves, et comme cela vient d’être annoncé par la police de l’Etat de New York, plusieurs morts», a aussi rapporté sur le réseau social X Mark Poloncarz, responsable du comté d’Erié.

Au moins 16 personnes ont été transportées vers le centre hospitalier du comté d’Erié, a déclaré un porte-parole de l’hôpital à la chaîne ABC News.

De nombreux secours ont été envoyés sur place, appuyés par plusieurs hélicoptères. Des images relayées par les télévisions et les réseaux sociaux montraient un autocar couché sur le côté en bordure de route, extrêmement endommagé.

La gouverneure de l’Etat Kathy Hochul a publié un message sur X évoquant «un accident tragique». «Mon équipe se coordonne étroitement avec la police de l’Etat de New York et les responsables locaux qui travaillent à secourir et fournir de l’assistance à toutes les personnes impliquées».