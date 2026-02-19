La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Un accord possible avec l’Iran ? Trump se donne «dix jours»

Keystone-SDA

Donald Trump a affirmé jeudi se donner "dix jours" pour décider si un accord avec l'Iran est possible. Il le souhaite "pertinent" sans quoi "de mauvaises choses" arriveront, alors que les Etats-Unis ont mis en place au Moyen-Orient une imposante force de frappe.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Nous devrons peut-être aller plus loin, ou peut-être pas, nous allons peut-être conclure un accord. Vous le saurez probablement dans les dix prochains jours», a déclaré le président américain dans un discours à Washington devant son «Conseil de paix», qui tenait sa première réunion.

