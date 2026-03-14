Un adolescent conduit sa petite amie à l’école dans un bus volé

Keystone-SDA

Un adolescent de 15 ans a volé un bus de ligne à Wiesbaden, dans le Land allemand de Hesse. Il a parcouru environ 130 kilomètres jusqu'à Karlsruhe, dans le Bade-Wurtemberg, pour y déposer sa petite amie à l'école, selon la police.

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(Keystone-ATS) Selon la police, l’adolescent aurait volé le bus tôt vendredi matin dans l’enceinte d’une société de transport. Il aurait ouvert le véhicule sans forcer et l’aurait mis en marche à l’aide d’un passe-partout.

«Nous ne savons pas encore comment il s’est procuré la clé ni pourquoi il savait si bien conduire le bus», a déclaré une porte-parole de la police. On ignore également pourquoi il a conduit sa petite amie de 14 ans à l’école de cette manière inhabituelle – et illégale.

Le bus de ligne n’a pas été endommagé

La disparition du bus, auquel le plein venait d’être effectué, a été constatée vers 6h00 du matin. «Comme on pensait d’abord qu’un chauffeur de bus circulait avec un mauvais véhicule, l’incident n’a été signalé à la police que vers midi». L’enquête a alors conduit à Karlsruhe, où une patrouille de police a repéré le bus à midi. Peu avant, le jeune de 15 ans était passé prendre sa petite amie.

L’ado doit désormais répondre de vol et de conduite sans permis. La police l’a remis à ses tuteurs légaux. Le bus de ligne n’a subi aucun dommage.