Un alunisseur privé américain bientôt en route pour la Lune

Keystone-SDA

La société américaine Firefly Aerospace va envoyer à la mi-janvier un engin vers la Lune. Elle espère reproduire le succès de l'an passé de l'une de ses consoeurs, qui a réussi à y poser le premier appareil américain en plus de 50 ans.

(Keystone-ATS) Cette mission, nommée « Ghost Riders in the Sky », est menée par cette entreprise privée pour le compte de l’agence spatiale américaine, la NASA. Elle doit décoller le 15 janvier à 01h11 (07h11 en Suisse) du centre spatial Kennedy, ont annoncé mardi l’agence spatiale américaine et l’entreprise texane Firefly Aerospace.

Son objectif est de déposer « 10 instruments scientifiques de la NASA » sur la surface lunaire, pour pouvoir « approfondir notre connaissance de la Lune et de préparer les futures missions humaines », est-il détaillé.

L’agence spatiale américaine a choisi il y a plusieurs années de charger des entreprises privées, dont Firefly Aerospace, de l’envoi de matériel et de technologies sur la Lune, un programme baptisé CLPS destiné à faire baisser les coûts des missions.

Quatorze jours

Nommé Blue Ghost, l’engin spatial développé l’entreprise texane sera envoyé dans l’espace par une fusée Falcon 9 de l’entreprise privée, SpaceX. Après son lancement, l’appareil de 2 m de haut et de 3,5 m de large passera environ 45 jours en transit vers la Lune. Au cours de ce voyage, différents contrôles de l’appareil seront menés, précise l’entreprise.

L’engin tentera ensuite de se poser sur la surface lunaire. Il doit y rester ensuite environ 14 jours et mener des expérimentations. Il capturera également « des images du coucher de soleil lunaire », rapporte Firefly Aerospace.

L’entreprise avait remporté en 2021 un contrat de 93 millions de dollars pour mener cette mission. Il s’agit de la troisième mission menée dans le cadre du programme CLPS de la NASA. La première avait échoué à atteindre la Lune et la deuxième y est parvenue en février 2024.

Mais à cause d’une défaillance de son système de navigation, elle s’était approchée trop vite de la surface lunaire durant sa descente et avait cassé au moins l’un de ses six pieds.