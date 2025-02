Un ancien sans-papiers et une agricultrice primés aux César

Keystone-SDA

Catherine Deneuve a dédié "à l'Ukraine" la 50e cérémonie des César qu'elle préside vendredi. La soirée a déjà sacré deux non-professionnels, un ancien sans-papiers guinéen, Abou Sangare, et une étudiante en agriculture, Maiwène Barthelemy, comme révélations.

(Keystone-ATS) L’Académie doit encore remettre ses prix les plus attendus, des meilleurs acteurs et actrices, ainsi que de la meilleure réalisation et du meilleur film.

Deux grands succès populaires, « Le Comte de Monte-Cristo », qui a déjà obtenu les César du meilleur costume et du meilleur décor, et « L’Amour ouf », sont en lice, au côté de la comédie musicale « Emilia Perez » de Jacques Audiard, qui a obtenu la meilleure adaptation et le meilleur son, pour succéder à « Anatomie d’une chute », grand vainqueur de l’an dernier.

Sans-papiers

En attendant, des challengers ont été mis en lumière. « L’histoire de Souleymane », qui raconte l’histoire d’un Guinéen qui survit à Paris comme livreur à vélo, a reçu les prix du meilleur scénario original et du meilleur second rôle féminin (Nina Meurisse). Il a surtout valu à Abou Sangare, lui-même ancien sans-papiers guinéen régularisé après le succès du film, la meilleure révélation masculine.

Après être arrivé en France, « je n’avais presque plus de vie, je vivais parmi les hommes, comme ça, je ne me considérais plus comme un être humain », a lancé le jeune homme de 23 ans sur la scène de l’Olympia. « Merci pour votre intégration au sein de l’humanité », a-t-il lancé à l’équipe du film et à l’Académie des César.

Suisses bredouilles

Côté féminin, c’est une étudiante en BTS agricole à Vesoul, Maiwène Barthelemy, qui l’a emporté pour son tout premier rôle au cinéma, dans « Vingt Dieux » de la réalisatrice française Louise Courvoisier, née à Genève. Elle s’est dite « fière de représenter » le métier d’agriculteur. L’actrice genevoise Souheila Yacoub était en lice dans cette catégorie pour son rôle dans « Planète B ».

De son côté, « Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau » du réalisateur letton Gints Zilbalodis a remporté le César du meilleur film d’animation. Il a été préféré notamment à « Sauvages » du Suisse Claude Barras.

Succès populaires

Les César ont de quoi cette année renouer avec le grand public et les films plus populaires. Même si le plus grand succès de l’année, « Un p’tit truc en plus » d’Artus (10,8 millions d’entrées en France), nommé pour le meilleur premier film, repart bredouille.

A eux deux, « Le Comte de Monte-Cristo » et « L’Amour ouf » cumulent plus de 14 millions d’entrées en France et symbolisent ce cinéma français ambitieux qui a su attirer à nouveau les jeunes et les spectateurs occasionnels. La comédie sociale « En Fanfare », avec Benjamin Lavernhe et Pierre Lottin, pourrait également être distinguée.