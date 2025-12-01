Un appel à projets pour favoriser le vivre-ensemble (NE)

Le canton de Neuchâtel a lancé un nouvel appel à projets pour favoriser le vivre ensemble et renforcer la solidarité, en lien avec le Plan climat. Les associations soutenues doivent proposer des actions qui favorisent l'économie circulaire, sensibilisent aux enjeux environnementaux, soutiennent une consommation plus durable ou encore renforcent la résilience sociale face aux défis climatiques.

(Keystone-ATS) Les demandes de financement peuvent être adressées jusqu’au 31 mars prochain. L’appel s’adresse à des organismes à but non lucratif, ancrés et actifs dans le canton de Neuchâtel, indique lundi un communiqué.

Financé par le Plan climat neuchâtelois, le programme «vivre ensemble» a été lancé en 2024 pour une période allant jusqu’à fin 2027. Il est doté d’une enveloppe financière globale de 400’000 francs.

Par ailleurs, le projet «agir ensemble», qui s’engage pour la transition climatique dans le canton, recevra un soutien financier de 160’000 francs de la Confédération. Il a en effet été reconnu comme projet-modèle pour un aménagement territorial durable.