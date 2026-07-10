Un audit externe évaluera l’organisation des pompiers de Sierre

Keystone-SDA

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La Ville de Sierre a mandaté un audit externe afin d'évaluer l'organisation et le fonctionnement de son corps de sapeurs-pompiers (CSI Région Sierre). Elle invoque l'augmentation constante du nombre d'alarmes incendie et la forte sollicitation des équipes ces dernières années.

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(Keystone-ATS) L’audit a été demandé «il y a plusieurs semaines» indiquent les autorités sierroises à la demande de Keystone-ATS, revenant sur une information parue dans le Nouvelliste vendredi. «Les interventions liées à la crue du Rhône de juillet 2024 ainsi qu’à l’incendie de Crans-Montana au début de cette année ont notamment mobilisé d’importants moyens et confronté les intervenants à des situations particulièrement sensibles sur le plan humain et émotionnel.»

«Face à ces constats, la Ville de Sierre a souhaité disposer d’un état des lieux complet et objectif de la situation», poursuit-elle. Il s’agit d’analyser, entre autres, les ressources humaines, les pratiques de management, les besoins opérationnels ainsi que les équipements à disposition. Les autorités sierroises précisent aussi que «l’ensemble des acteurs concernés a été entendu.»

Dans son enquête, le quotidien valaisan évoque une «crise» et relève que onze sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, auraient quitté le CSI Région Sierre récemment. Il évoque «des problèmes de gestion par le commandant.»

Interrogée sur ces deux points par Keystone-ATS, la Ville explique ne pas être en droit de commenter en raison du cadre légal et du respect dû à ses employés. Les résultats de l’audit externe sont attendus dans le courant de l’année 2026.