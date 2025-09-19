La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Un automobiliste de 19 ans renverse deux personnes à Glattbrugg ZH

Keystone-SDA

Jeudi, peu après 20 heures, un automobiliste de 19 ans a happé deux personnes lors d'un accident de la circulation à Glattbrugg (ZH). Elles ont été traînées sur plusieurs mètres et ont succombé à leurs blessures, a indiqué vendredi la police cantonale zurichoise.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Selon les premiers éléments de l’enquête, le jeune homme de 19 ans roulait à une vitesse excessive, écrit la police cantonale zurichoise.

L’automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule et s’est retrouvé sur un trottoir où, selon les indications de la police, cinq personnes marchaient. L’automobiliste a percuté une femme de 70 ans et un homme de 29 ans. Ils sont décédés sur les lieux de l’accident.

Selon la police, aucune autre personne n’a été blessée. Outre le conducteur, quatre autres personnes âgées de 17 à 20 ans se trouvaient dans la voiture. Une procédure a été ouverte contre le Suisse de 19 ans, soupçonné d’avoir commis un délit au volant. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l’accident.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision