Un automobiliste de 88 ans perd la vie à Bretonnières

Un automobiliste âgé de 88 ans qui circulait sur la route d'Agiez en direction de Bretonnières dans le Nord vaudois a perdu la vie mercredi. Après une courbe à droite, vraisemblablement en raison d'un malaise, il a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a quitté la route et terminé sa course dans un talus herbeux en contrebas, a indiqué jeudi la police cantonale.

(Keystone-ATS) L’accident a eu lieu vers 14h15. Malgré l’intervention des secours, le conducteur, un ressortissant suisse domicilié dans la région, est décédé sur place, précise la police dans son communiqué. La procureure de service a ouvert une enquête et confié les investigations aux policiers des unités de la gendarmerie mobile d’Yverdon-les-Bains.