Un avion et un hélicoptère s’écrasent à Washington

Keystone-SDA

Un avion d'American Airlines avec 64 personnes à bord et un hélicoptère militaire se sont écrasés mercredi soir dans le fleuve Potomac après une collision au-dessus de Washington, déclenchant une opération de recherches "extrêmement difficiles".

(Keystone-ATS) Dans la nuit de mercredi à jeudi, plusieurs heures après la pire catastrophe aérienne aux Etats-Unis depuis plus d’une décennie, les autorités n’ont fourni aucun bilan humain.

Dans un message sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a jugé que l’accident sans précédent à Washington « aurait dû être évité », si l’hélicoptère avait manoeuvré, sous la direction des contrôleurs aériens, pour ne pas se trouver dans la « trajectoire d’approche parfaite » de l’avion.

La capitale fédérale est sans cesse survolée par des avions et hélicoptères à très basse altitude, avec son aéroport Ronald-Reagan au bord du Potomac, fleuve qui sépare la ville de l’Etat de Virginie à l’est.

« Profond chagrin »

« Les deux appareils sont dans l’eau », a dit lors d’une conférence de presse depuis l’aéroport la maire de Washington Muriel Bowser.

Transportant 60 passagers et quatre membres d’équipage, l’avion appartient à la compagnie PSA, une filiale régionale d’American Airlines.

Son patron, Robert Isom, a exprimé dans une vidéo son « profond chagrin ».

La police de Washington a souligné qu’il n’y avait « à ce stade aucune information confirmée sur des victimes ».

Une très vaste opération de recherche et de secours avec policiers, pompiers, et gardes-côtes est en cours sur les lieux de l’accident, dans les eaux glaciales et boueuses du Potomac, par une nuit noire.

« Les conditions sont extrêmement difficiles » pour les secouristes, dont des plongeurs, a reconnu John Donnelly, chef des pompiers de la ville.

Il a évoqué le « froid », un « vent fort » et de « la glace » sur le Potomac, les températures ayant chuté fin janvier jusqu’à -12°C.

Le Washington Post a évoqué plusieurs personnes sorties de l’eau sans que l’on sache si elles étaient vivantes ou décédées.

Depuis l’accident, des hélicoptères survolent le fleuve, balayant les eaux avec des faisceaux lumineux. Autour de l’aéroport, des dizaines de gyrophares sont visibles depuis les rives du Potomac, à Washington et en Virginie, selon des journalistes de l’AFP.

On voit aussi dans la nuit des dizaines de camions de pompiers dont certains avec des remorques tirant des canots pneumatiques à proximité de l’aéroport, dont les pistes sont au bord du fleuve.

« Lumière jaune très brillante »

Un témoin cité par CNN, Ari Schulman, a déclaré qu’il « pens(ait) avoir vu la collision », avec une « lumière jaune très brillante » – ressemblant au flash d’une explosion – lorsqu’il roulait en voiture sur une voie rapide qui sillonne le long du Potomac, entre Washington et la Virginie.

Le régulateur américain de l’aviation (FAA) a donné les premiers éléments sur les deux appareils impliqués dans l’accident: un avion du constructeur Bombardier exploité par PSA « entré en collision à altitude moyenne » avec un hélicoptère Sikorsky H-60 au moment de l’approche pour atterrir à l’aéroport Ronald-Reagan.

L’avion venait de Wichita, au Kansas, et devait atterrir à Washington à 21h00 (03h00 suisses).

Un responsable du Pentagone a précisé que trois militaires étaient à bord de l’hélicoptère et une porte-parole de l’armée a confirmé que l’appareil effectuait « un vol d’entraînement », selon un message relayé sur les réseaux sociaux par le nouveau ministre de la Défense Pete Hegseth.

Evoquant un « incident aérien » sur son compte X, l’aéroport Ronald-Reagan a annoncé avoir « suspendu » tous les décollages et atterrissages jusqu’au moins jeudi matin.

Tout près de l’accident de mercredi soir, un Boeing 737-222 d’Air Florida avait percuté un pont enjambant le Potomac pendant une tempête de neige et s’y était abîmé, le 13 janvier 1982. L’accident avait fait 78 morts, dont quatre automobilistes qui se trouvaient sur le pont.