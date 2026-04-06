Un avion Swiss a dû effectuer un atterrissage d’urgence en Belgique

Keystone-SDA

Un avion de la compagnie Swiss a effectué un atterrissage d'urgence lundi soir à Bruxelles en raison d'une odeur inhabituelle provenant de la cuisine avant. Les 168 passagers et les 6 membres d'équipage ont pu quitter l'appareil par les issues normales.

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(Keystone-ATS) Personne n’a été blessé lors de cet incident, a déclaré la porte-parole de Swiss à l’agence de presse Keystone-ATS. Par mesure de précaution, l’aéroport a fait appel aux pompiers, une procédure standard dans ce genre de situation. La porte-parole a ainsi confirmé un article de l’agence de presse belge Belga.

Selon cette dernière, le vol reliait Londres à Zurich. Les passagers ont été hébergés dans des hôtels, a précisé la porte-parole. La compagnie aérienne se charge des modifications de réservation. Swiss déplore sincèrement les désagréments causés aux passagers par cet atterrissage imprévu, a ajouté la porte-parole.