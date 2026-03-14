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Un bâtiment quasi détruit par le feu à Lauterbrunnen

Keystone-SDA

Le feu a fortement endommagé un bâtiment vendredi soir à Lauterbrunnen (BE). Il a fallu une centaine de pompiers pour venir à bout du sinistre, qui n'a pas fait de blessés.

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(Keystone-ATS) Les hommes des corps de Lauterbrunnen, Wilderswil, Bödeli, Spiez et même les pompiers professionnels de Berne ont réussi à maîtriser l’incendie qui ravageait les combles et l’étage supérieur de l’immeuble, a précisé la police cantonale dans un communiqué. Les opérations d’extinction se sont poursuivies samedi matin, car des braises continuaient de s’enflammer.

Les dégâts matériels sont importants. Une menuiserie voisine a également été endommagée par la chaleur dégagée.

Selon les informations de la police, la route principale a été fermée pendant environ six heures, une déviation ayant été mise en place. La police cantonale mène l’enquête pour déterminer la cause de l’incendie et l’ampleur des dégâts.

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