Un bénéfice plutôt qu’un déficit en 2025 pour Val-de-Travers (NE)

Keystone-SDA

La commune de Val-de-Travers (NE) boucle finalement ses comptes 2025 avec un bénéfice de près de 436'900 francs, alors que budget prévoyait un déficit de 1,46 million. Comme en 2023 et 2024, elle a profité de rentrées fiscales importantes, tout en confirmant sa maîtrise des charges.

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(Keystone-ATS) «Si l’exercice est le quatrième consécutif à connaître des chiffres noirs, et qu’il est en partie le résultat d’une conjoncture économique encore solide, son bénéfice est à nouveau partiellement dû à une réévaluation de la valeur des participations communales dans des entreprises», a indiqué mercredi le Conseil communal.

Ralentissement

Sans la revalorisation comptable, à hauteur de 470’000 francs, le résultat de l’exercice serait «presque» à l’équilibre avec un déficit de 36’642 francs, précise le communiqué de l’exécutif. Ce dernier se dit «relativement satisfait» du bénéfice final, car il est en grande partie dû à des recettes fiscales encore élevées.

Alors que la conjoncture économique neuchâteloise et suisse ralentit, avec pour conséquence une baisse de l’activité des entreprises et une hausse du chômage, «la situation financière à venir de Val-de-Travers inquiète toutefois les autorités communales, car cette dernière continue de faire face à de nombreux défis.»

La commune de Val-de-Travers compte quelque 10’700 habitants. Les deux autres communes de la région, à savoir Les Verrières et La Côte-aux-Fées, n’en font pas partie.