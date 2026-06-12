Un bénéfice pour les comptes communaux de Delémont

Keystone-SDA

Les comptes 2025 de la ville de Delémont présentent un bénéfice de 328'000 francs, alors que le budget prévoyait un déficit de 467'000 francs. Ce résultat s'explique principalement par une progression des revenus fiscaux.

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(Keystone-ATS) Cet excédent de produits est obtenu après une attribution de 6 millions de francs à la réserve de politique budgétaire. Avant cette opération, le bénéfice effectif s’élevait donc à 6,3 millions, souligne la ville dans un communiqué. En comptant cette attribution à la réserve, le total des charges atteint 133 millions de francs.

En 2024, la ville avait présenté des comptes bénéficiaires à hauteur de 5,2 millions.

Plusieurs éléments – certains étant extraordinaires – expliquent la différence entre le bénéfice aux comptes 2025 et le déficit qui était prévu au budget. Le plus important est la progression des revenus fiscaux, qui a généré des recettes supplémentaires d’environ 6 millions de francs.

Le Conseil communal souligne qu’il est «nécessaire de poursuivre les efforts pour continuer à mener des projets d’investissement» essentiels pour le chef-lieu jurassien.

Projets importants reportés

Les charges de personnel sont en diminution de 2,8%, soit environ 700’000 francs, par rapport au budget, malgré l’octroi du renchérissement en 2025. Cela s’explique par la réduction du nombre de postes, qui est passé l’an dernier de 189,1 à 176,6 EPT.

Les dépenses d’investissement, qui atteignent 6,9 millions de francs, sont également inférieures aux prévisions budgétaires, notamment en raison du report de certains projets importants comme la nouvelle école des Arquebusiers, pour laquelle une enveloppe de 2,2 millions avait été réservée.

Enfin, l’endettement brut passe de 170,6 à 166,0 millions de francs.