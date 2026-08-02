Un bilan «très positif» pour le Tour de France Femmes à Lausanne

Un bilan « très positif » pour le Tour de France Femmes à Lausanne Keystone-SDA

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Les autorités lausannoises et le comité d'organisation du Grand Départ Suisse tirent un bilan "très positif" du passage du Tour de France Femmes à Lausanne. Ils relèvent la "ferveur" et "l'émotion" populaire qui ont rayonné au-delà de la capitale vaudoise.

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(Keystone-ATS) «Lausanne a vécu un samedi historique et chargé d’émotion ce 1er août 2026, écrit la Ville dans un communiqué dimanche. Le public était nombreux pour le départ et l’arrivée du tout premier Tour de France Femmes avec Zwift en Suisse.» Aucun incident n’est d’ailleurs à déplorer au niveau sécuritaire.

Les 147 coureuses ont été encouragées sur les routes, villes et villages du canton par plusieurs milliers de personnes, se réjouit-elle encore. Organisée à Ouchy dès le 31 juillet, la fan zone et ses animations ont aussi été un succès auprès du public.

Le Tour de France Femmes se poursuit ce dimanche avec une deuxième étape suisse, qui relie Aigle et Genève par un parcours de 150 kilompètres, entre lac Léman, vignobles et Alpes. Les autorités aiglonnes se sont réjouies d’écrire «une nouvelle page de l’histoire du cyclisme en Suisse» aux côtés des autres villes concernées.