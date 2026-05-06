Un bilan 2025 contrasté pour les entreprises fribourgeoises

Keystone-SDA

Les entreprises fribourgeoises ont traversé une année 2025 "tumultueuse, mais marquée par une stabilisation, voire une amélioration pour certains secteurs". L'exercice en cours s’annonce pour sa part "stable à légèrement positif" pour l’ensemble de l’économie.

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(Keystone-ATS) Le tout interviendra dans un environnement international «imprévisible», a indiqué mercredi la Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg (CCIF). Les droits de douane américains, le franc fort, les guerres et tensions géopolitiques alimentent un «climat d’insécurité économique généralisé».

Les investissements restent sous pression, note le communiqué. L’emploi devrait rester «stable ou progresser légèrement». Au-delà, l’usage de l’intelligence artificielle (IA) chez les membres de la CCIF est désormais largement répandu: seules 10% des entreprises déclarent ne pas y recourir, contre 72% au printemps 2023.

Toutefois, un déploiement structuré reste encore limité, avec 10% des acteurs, les usages étant avant tout individuels (45%) ou ponctuels (35%). Le constat se base sur l’enquête conjoncturelle de printemps 2026 de la CCIF, menée entre le 23 février et le 13 avril. Au total, 484 entreprises, avec plus de 22’000 emplois, ont répondu.