Un budget bernois à forte coloration bourgeoise

Keystone-SDA

Après deux journées de débats, le Grand Conseil bernois a adopté le budget 2026 ainsi que la planification financière 2027-2029. Il a renoncé mardi soir à réduire les financements alloués à l'école primaire. L'aile gauche du législatif a été largement dominée par le majorité de centre-droit.

3 minutes

(Keystone-ATS) Les délibérations ont pris fin mardi soir, après un jour et demi de débats. Le budget et la planification financière ont passé la rampe avec 99 oui contre 47 non et 0 abstention. Seuls le PS et les Vert-e-s ont voté contre.

Le budget présente un excédent de revenus de 385 millions de francs, a précisé la présidente du Grand Conseil Edith Siegenthaler (PS). Le total des produits se monte à 14 milliards.

Lundi, le Grand Conseil avait abaissé la compensation du renchérissement pour le personnel de l’Etat de 0,5% à 0,2%. Selon la majorité de la commission des finances, cette mesure permettra au canton d’économiser 14,3 millions de francs.

Le législatif a aussi clairement approuvé la création d’une cinquantaine d’EPT au sein des autorités judiciaires et du Ministère public. Il a toutefois décidé que la direction administrative de la magistrature ne pourra plus demander de nouveaux postes entre 2027 et 2029.

Moins d’emplois créés dans l’administration

Les députés ont aussi décidé de plafonner le montant que le canton pourra dépenser pour certains services externes. Cela concerne entre autres les honoraires pour des prestations externes, les expertises, la planification de projets et les services informatiques. Le canton pourra dépenser au maximum 50 millions de francs dans ces secteurs l’année prochaine.

La directrice des Finances (Astrid Bärtschi) avait averti, en vain, qu’une telle décision pourrait ralentir ou même stopper certains projets.

Le Grand Conseil a également freiné les efforts du Conseil-exécutif en matière de création d’emplois. Il a décidé que le canton devrait renoncer à la création d’environ 14 EPT sur les 58 prévus au sein des différentes directions et de la chancellerie d’Etat. Selon la commission des finances, cette mesure permettra d’économiser près de 2 millions de francs.

L’école primaire épargnée

Les députés ont par contre refusé d’appliquer des mesures d’économie aux écoles primaires. Celles-ci auraient principalement touché les écoles spécialisées. La majorité de la commission des finances avait proposé une réduction des dépenses dans ce domaine de 30 millions de francs sur les 110 millions prévus.

Cette proposition a été rejetée par 85 voix contre 65 et aucune abstention. Le Conseil-exécutif devra donc allouer le même montant aux écoles primaires l’année prochaine.

Le Grand Conseil a par ailleurs chargé le Conseil-exécutif de démontrer comment le canton pourrait maîtriser la hausse des coûts liés aux «mesures spéciales» dans les écoles primaires. Il a toutefois refusé toute proposition visant à limiter la taille des classes.

Un budget «pas si mal»

A part lors du vote sur la réduction des mesures d’économie aux écoles primaires, la gauche a été dominée dans les débats par la majorité de centre-droit. Les propositions visant, par exemple, à renoncer aux baisses d’impôts ou à augmenter les subventions pour les primes d’assurance maladie sont restées lettre morte. «Nous avons largement échoué», a regretté Karin Fisli.

Certains sont certainement plus satisfaits que d’autres après ces débats intenses, a conclu Mme Bärtschi. Mais selon elle, il est important du prendre du recul, car «ce budget n’est pas si mauvais».