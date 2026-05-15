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Un car postal vide finit sa course contre une façade à Nunningen

Keystone-SDA

Un car postal vide et sans chauffeur a terminé sa course contre la façade d'une maison, jeudi soir à Nunningen (SO). Le bus et le bâtiment ont été fortement endommagés. On ignore encore pourquoi le véhicule a quitté la station où il était immobilisé.

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(Keystone-ATS) L’accident n’a pas fait de blessés, indique la police soleuroise vendredi. Il s’est produit vers 20h35. Le car postal s’est alors mis à rouler pour une raison inconnue. Il est ensuite passé par-dessus un îlot routier et s’est encastré contre la façade d’une filiale bancaire. Une enquête a été ouverte.

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