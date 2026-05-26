Un car scolaire percuté par un train en Belgique, plusieurs morts

Keystone-SDA

Un car scolaire, transportant des enfants, a été percuté par un train mardi matin dans le nord de la Belgique, faisant plusieurs morts, a appris l'AFP de sources concordantes.

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(Keystone-ATS) L’accident s’est produit dans le village de Buggenhout, en Flandres, à «un passage à niveau», a déclaré à l’AFP Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel, gestionnaire du réseau ferré belge.

«Ça c’est passé vers 08h08. Un minibus a été percuté par un train qui devait marquer l’arrêt à la station suivante, qui était à un kilomètre environ», a-t-il affirmé.

Bilan dramatique

«Le choc a été excessivement violent», a-t-il assuré, faisant état d’un «bilan dramatique». «Il y a des décès», a indiqué une source proche du dossier à l’AFP, sans donner de chiffre précis. La police fédérale a quant à elle refusé pour l’heure d’évoquer un bilan.

La porte-parole de la police fédérale An Berger a toutefois indiqué à la chaîne VRT que sept écoliers, le conducteur et un accompagnateur se trouvaient à bord du car scolaire. Elle a précisé qu’à bord du train, aucun des voyageurs n’a été blessé.

Le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin a lui déploré un «tragique accident». «Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. Je souhaite beaucoup de courage aux blessés», a-t-il écrit sur le réseau social X.

Le ministre a remercié les services de secours «pour leur intervention rapide sur place».