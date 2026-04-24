Un carambolage fait un mort sur l’A1 près de Gunzgen (SO)

Keystone-SDA

Un carambolage a fait un mort et sept blessés légers vendredi à l'aube sur l'autoroute A1 près de Gunzgen (SO). Quatre véhicules ont été impliqués dans l'accident.

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(Keystone-ATS) L’alerte a été donnée peu avant 05h00, indique à Keystone-ATS un porte-parole de la police soleuroise. Ce dernier confirme une information révélée par le site en ligne 20 Minuten.

L’accident s’est produit entre les aires de repos de Gunzgen Sud et Gunzgen Nord, en direction de Berne. Il a entraîné un bouchon de plusieurs kilomètres en provenance de Zurich.

Une des trois pistes est restée ouverte au trafic entre la jonction de Rothrist (AG) et l’échangeur de Härkingen (SO), sauf durant la courte intervention d’un hélicoptère de sauvetage. En fin de matinée, la situation est rentrée dans l’ordre, selon le site en ligne du TCS.

Les causes de l’accident sont encore inconnues. La police et le Ministère public soleurois ont ouvert une enquête.