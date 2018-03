Droits d’auteur

Un champion de Suisse de saut d'obstacle surprise 26. août 2001 - 22:47 En l'absence de Markus Fuchs, Willi Meliger semblait devoir l'emporter. Or, dimanche à Monsmier, le titre national de saut d'obstacle est revenu à Jürg Röthliberger sur Zeno d'Or. Le Bernois a devancé Claudia Gisler et Paul Freimüller. Pour la première fois depuis 1963, un cheval suisse a triomphé lors des joutes nationales. Le succès de l'Emmentalois Jörg Röthlisberger et du «Cheval suisse de l'année 1999», ne souffre aucune discussion, le duo ayant totalisé simplement 4,38 points de pénalité en quatre parcours. Pour sa huitième participation à une finale nationale, Röthlisberger a laissé ses adversaires à 6,86 points ou plus. La joie de Claudia Gisler «Participer à la finale de dimanche constituait déjà un succès pour moi. Je termine deuxième, c'est tout simplement fou», déclarait la médaillée d'argent Claudia Gisler, âgée de seulement 21 ans. L'Uranaise obtient avec Lugano sa 3e médaille d'argent dans des Championnats nationaux. En 1998, elle avait même pris le 2e rang des Européens juniors, à Lisbonne. Melliger seulement sixième Le tenant du titre Markus Fuchs absent pour avoir raté son avion au Japon, Willi Melliger et Annaconda faisaient figure de favoris. Le sextuple Champion de Suisse n'a cependant jamais été dans le coup ce week-end, devant de contenter du sixième rang. En outre, Daniel Klemm (Winterthour) a remporté le premier titre national de sa carrière chez les jeunes cavaliers. Chez les juniors, la médaille d'or est revenue à Stefanie Breitenstein, sacrée au niveau national pour la première fois également. Faye Schoch, encore en tête avant le Grand Prix, a dû se contenter du 3e rang. swissinfo avec les agences