Un chef camerounais lauréat du Prix Nansen pour les réfugiés

Keystone-SDA

Le chef camerounais Martin Azia Sodea est lauréat cette année du Prix Nansen remis par le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR). Il est récompensé pour avoir aidé des milliers de personnes arrivées de la Centrafrique dans son village du nord du pays.

(Keystone-ATS) Le chef «ne les pas refoulées», a affirmé mercredi l’agence onusienne. Au contraire, il leur a offert des terres pour qu’elles puissent fonctionner en autarcie à Gado-Badzéré.

Le chef a aussi rassemblé de jeunes volontaires pour assister ces réfugiés et a constitué un groupe de femmes pour répondre aux besoins des femmes et des enfants parmi ces personnes.

Parmi ses dispositifs, il a notamment résolu plus de 1000 disputes. Il pilote un comité conjoint entre réfugiés et membres de la communauté pour garantir une cohabitation pacifique.

De quoi inspirer d’autres chefs traditionnels et changer l’approche dans la région. «Nous sommes tous des êtres humains et nous devons prendre soin les uns des autres», a affirmé le chef.