Un comité interpartis défend le projet d’imposition individuelle

Keystone-SDA

"Chaque heure de travail rémunéré en vaut la peine" avec la réforme de l'imposition individuelle, estime un comité interpartis. Le projet, soumis au vote le 8 mars, garantit l'équité fiscale, mais favorise aussi l'activité lucrative.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Actuellement, un couple marié paie plus d’impôts qu’un couple non marié, dans une situation économique équivalente. Dans un communiqué, le comité parle de «pénalisation du mariage».

Avec la réforme, les époux rempliraient chacun une déclaration d’impôts séparée. Le deuxième revenu le plus faible du couple marié, généralement celui de la femme, ne serait plus absorbé par la progression fiscale, explique le comité. Cela encourage à travailler, ce qui permet de lutter contre la pénurie de main-d’oeuvre qualifiée et d’améliorer les rentes de vieillesse.

Le comité regroupe le PLR, le PVL, les Vert-e-s et le PS ainsi que leurs sections «Jeunes», mais aussi des politiciens du Centre et de l’UDC, ainsi que des organisations économiques. Deux référendums ont été déposés contre le projet.

