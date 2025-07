Un concours d’épouvantails vivants fera vibrer Denens (VD)

Keystone-SDA

La Fête de l'Epouvantail fête ses 30 ans et revient à Denens (VD) pour une septième édition, du 10 au 20 juillet. A cette occasion, un concours de "l'Epouvantail vivant" aura lieu comme lors de la première édition en 1995.

(Keystone-ATS) « Oserez-vous devenir l’épouvantail le plus effrayant, le plus drôle ou le plus original? Le champ devient votre podium pour un défilé pas comme les autres », écrivent les organisateurs sur leur site internet. Les trois gagnants recevront des prix de 500, 300 et 200 francs.

Raison d’être de la manifestation, le traditionnel concours d’épouvantail classique figure lui aussi au programme. Une centaine de ces créatures effrayantes seront à découvrir le long d’un circuit à travers le village.

La proclamation des résultats aura lieu le dimanche 20 juillet et désignera trois gagnants dans trois catégories, à savoir « prix tout public », « prix des écoles » et « prix du jury ». Les premières places seront récompensées par un prix de 2000 francs, les deuxièmes de 1000 francs, et les troisièmes de 500 francs.

Concerts gratuits

Les concours de l’épouvantail classique et de l’épouvantail vivant sont ouverts à tous, même aux personnes ne résidant pas de la commune. S’il est trop tard pour s’inscrire au concours classique, il est encore possible de participer au concours de l’épouvantail vivant qui se déroulera le samedi 29 juillet.

Parmi les autres moments forts de la fête, l’après-midi des enfants aura lieu le mercredi 16 juillet dès 16h, avec un goûter offert, suivi d’un spectacle du chanteur Gaëtan à 17h30. Un brunch en musique, sur inscription, se déroulera le dimanche 13 juillet. Des concerts gratuits auront lieu la plupart des soirs, tandis que le caveau des vignerons sera ouvert tous les jours, dès 17h.