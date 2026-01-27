Un conducteur à 109 km/h au lieu de 50 km/h à Vicques (JU)

Keystone-SDA

Un automobiliste a été flashé à 109 km/h au lieu des 50 km/h autorisés dans le village de Vicques (JU). Le conducteur a été interpellé par la police cantonale jurassienne.

(Keystone-ATS) Cette infraction, qui relève d’un cas Via Sicura, a été mesurée au moyen d’un radar semi-stationnaire, peu avant 00h30 dans la nuit de lundi à mardi, indique la police cantonale jurassienne dans un communiqué. Le chauffard circulait en direction de Courroux.

Il a été dénoncé au Ministère public.