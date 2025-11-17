Un conducteur à 204 km/h sur l’autoroute entre Flamatt et Fribourg

Keystone-SDA

Un automobiliste a été flashé à 204 km/h samedi peu avant 13h sur l'autoroute entre Flamatt (FR) et Fribourg. La police a pu l'intercepter plus tard à Matran (FR).

(Keystone-ATS) Cette infraction a eu lieu sur l’A12, sur la commune de Bösingen, et relève d’un cas Via Sicura, indique lundi la police cantonale fribourgeoise dans un communiqué. Le conducteur, âgé de 19 ans, transportait quatre passagers.

Une patrouille de la police cantonale fribourgeoise a par la suite intercepté le véhicule dans une zone industrielle quelques kilomètres plus loin, à Matran. Auditionné, le chauffard a avoué les faits. La police lui a infligé une interdiction de conduire, a saisi son véhicule et va le dénoncer à l’autorité compétente.