Un conducteur 52 km/h trop vite entre Saint-Ursanne et les Rangiers

Keystone-SDA

Un conducteur a été flashé à 132 km/h au lieu de 80 km/h le mois dernier sur la route reliant Saint-Ursanne au col des Rangiers, très appréciée des automobilistes et des deux-roues par beau temps. De son côté, un motard a été pincé à 77 km/h dans une zone 30 à Delémont, ce qui relève d'un cas Via Sicura.

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(Keystone-ATS) La police cantonale jurassienne a contrôlé près de 40’700 véhicules en mars au moyen d’un radar semi-stationnaire. Aucun délit de chauffard n’a été constaté, mais 24 conducteurs ont fait l’objet d’un retrait de permis, 79 ont été dénoncés au Ministère public et 1910 ont écopé d’une amende d’ordre, souligne la police cantonale jurassienne dans ses statistiques de la circulation routière du mois de mars.

De plus, 3300 véhicules ont été contrôlés grâce à un radar mobile. Parmi eux, un conducteur s’est fait l’auteur d’un délit de chauffard, quatre ont perdu leur permis, dix ont fait l’objet d’un rapport au Ministère public et 86 ont été frappés d’une amende d’ordre.

Enfin, sept conducteurs ont été arrêtés pour avoir pris le volant sous l’effet de la drogue ou de médicaments et huit autres pour conduite sous l’effet de l’alcool.