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Un conducteur décède à Château-d’Oex (VD)

Keystone-SDA

Un automobiliste nonagénaire a perdu la vie mardi peu avant midi dans un accident de la route à Château-d'Oex (VD). Seul en cause, il a percuté un muret et est décédé sur les lieux de l'accident.

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(Keystone-ATS) La victime, âgée de 91 ans, habitait la commune. L’accident s’est produit sur la Grand-Rue où, pour une raison que l’enquête devra déterminer, le conducteur a dévié de sa trajectoire sur sa droite et percuté un muret, indique la police vaudoise dans un communiqué.

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