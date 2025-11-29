Un conducteur grièvement blessé sur l’A5 à La Neuveville

Keystone-SDA

Un automobiliste a été grièvement blessé samedi peu après minuit dans un accident sur l'A5, à la hauteur de La Neuveville (BE). L'homme, qui circulait de Neuchâtel à Bienne, a dévié de sa trajectoire avant le tunnel de Gléresse, a indiqué la police bernoise.

(Keystone-ATS) Sa voiture a tapé un talus sur la gauche de la chaussée et s’est retournée sur le toit. Le conducteur, grièvement blessé, a été secouru par des tiers avant l’arrivée des forces d’intervention. Pris en charge par une équipe d’ambulance, il a été héliporté à l’hôpital par la Rega.

Le conducteur est seul en cause. Une enquête a été ouverte pour déterminer le déroulement de l’accident. Le tronçon d’autoroute compris entre Douanne et La Neuveville a été totalement fermé au trafic. Une déviation par le sud du lac de Bienne a été mise en place durant plusieurs heures.