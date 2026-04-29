Un crédit pour améliorer la protection contre les crues à Brienz

Keystone-SDA

La protection contre les crues à Brienz (BE) et dans les alentours doit être améliorée. Pour ce faire, la Commission des infrastructures et de l'aménagement du territoire recommande au Grand Conseil bernois d'approuver un crédit complémentaire de 2,7 millions de francs.

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(Keystone-ATS) Le Grand Conseil se penchera lors de la session d’été sur ce crédit, qui doit permettre d’intensifier la protection contre les crues du Lammbach et du Schwanderbach dans les communes de Brienz, de Schwanden bei Brienz et de Hofstetten bei Brienz, indique mercredi le canton de Berne dans un communiqué.

Plusieurs ouvrages de protection nécessitent des travaux de remise en état et de stabilisation plus importants que prévu. Selon de nouvelles analyses, certains barrages en amont de Brienz dans le Lammbachgraben ont subi d’importantes dégradations.

Il faudra notamment aménager un téléphérique pour acheminer des machines et des matériaux à l’un des barrages, mais aussi procéder à des travaux de réancrage et de renforcement des éléments en béton.

Laves torrentielles

Ces différentes mesures visent à réduire le risque de laves torrentielles et à améliorer la protection des zones habituées soumises à un danger de crue.

Différents ruisseaux traversent le village de Brienz. A plusieurs reprises par le passé, ils ont provoqué des inondations. En 2005, après de fortes pluies, un glissement de terrain a détruit vingt maisons et tué deux personnes. D’importantes mesures de protection ont ensuite été prises et le lit du ruisseau Glyssibach a été considérablement élargi pour environ 80 millions de francs.

En août 2024, un glissement de terrain a dévasté les alentours du ruisseau Milibach. Par chance, personne n’a été blessé, mais les dégâts ont été considérables, avec des bâtiments fortement endommagés. Il a fallu prendre des mesures d’urgence, pour un total de 2 millions de francs.