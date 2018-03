Un crayon contre les canons

Ce contenu a été publié le 20 mars 2003 20:46 20. mars 2003 - 20:46

Les héros de Derib célèbrent les grands espaces américains et... le caractère sacré de la vie. (Keystone)

Le dessinateur suisse de bandes dessinées Derib se dit choqué par le début de la guerre en Irak. Il renvoie Saddam Hussein et George Bush dos à dos.

En revanche, il salue les mouvements de mobilisation contre la guerre.

Claude de Ribaupierre, alias Derib, est l'un des dessinateurs de bandes dessinées les plus célèbres du pays. Ses héros - Yakari, Buddy Longway - célèbrent les grands espaces américains, le caractère sacré de la vie, la générosité.



Le crayon est aussi une forme d'engagement. En dehors de ses BD «traditionnelles», Derib l'a mis à profit pour sensibiliser les jeunes au problème du sida ou de l'exclusion et la violence. La guerre enclenchée en Irak ne le laisse évidemment pas indifférent.

Les mettre face à face

«Ce qu'il faudrait faire, c'est les mettre en face l'un de l'autre dans une rue avec un revolver chacun, et qu'ils règlent ça entre eux!»



Derib n'est pas dessinateur de bandes dessinées pour rien. L'image fait mouche lorsqu'il évoque George Bush et Saddam Hussein.



Le père de Yakari et de Buddy Longway ne cache pas son émotion devant la guerre qui a commencé. «Lamentable, triste, intolérable, effrayante» sont ses termes. Lui qui aiguise sa sensibilité pour la restituer dans ses bandes dessinées avoue avoir été secoué.



Mais il refuse de se laisser démoraliser. Son travail l'attend, et il lui voit une utilité. Derib cultive l'ouverture, la tolérance et le respect de la vie, toutes valeurs qu'il cherche inlassablement à transmettre au travers de ses albums.

Une BD en 2005

S'il ne prévoit pas directement de plancher sur un thème martial, il voit plus large.



A partir de 2005 - Buddy Longway et Yakari l'occuperont d'ici là - Derib devrait préparer une BD à grand tirage à laquelle il songe depuis un bout de temps.



Le respect - de la terre, des animaux en voie de disparition - et la violence en formeront la trame. Ce qui englobe la guerre actuelle selon Derib. Puisqu'à ses yeux, Bush et Saddam Hussein, l'un comme l'autre, ne respectent rien.



Le dessinateur vaudois renvoie les deux leaders dos à dos. Pour lui, cet affrontement découle de leur volonté à tous deux de conserver privilèges et pouvoir. A cette fin, ils n'hésitent pas à envoyer d'autres humains se faire tuer à leur place.



Effrayante, c'est ainsi que Derib qualifie la manipulation des masses et des médias entreprise en Irak, mais aussi en Occident. On essaie de nous faire croire qu'au nom de la paix et d'une prétendue menace, il faut la guerre, constate le dessinateur. Pas d'accord!

Une jeunesse positive

Triste de constater que les hommes de pouvoir ne tirent aucune réflexion sensée de l'Histoire, il trouve toutefois une raison de se réjouir: jamais au cours de notre civilisation les peuples n'avaient manifesté une telle prise de conscience constructive et volontaire.



Derib en veut pour preuve les nombreuses manifestations contre la guerre. Mais aussi les propos de milliers de jeunes rencontrés au fil de ses dédicaces. Il dit rencontrer une jeunesse positive en quête d'une vie épanouie, plutôt que d'une bourse bien pleine.



Ailleurs, pas si loin, des familles sont dans l'angoisse. Des gens vont mourir. Pour l'heure, Derib ne lâche pas son crayon. Il reste aux aguets et n'exclut pas de se faire entendre autrement.



swissinfo, Pierre-François Besson

Liens

Neuer Inhalt Horizontal Line