Un cycliste chute près des rails, son vélo heurté par un train (BE)

Keystone-SDA

Un cycliste s'est retrouvé en très mauvaise posture, à proximité immédiate des rails, jeudi après une chute à Erlenbach im Simmental. Le malheureux, qui a failli être percuté, par un train se trouve dans un état critique.

(Keystone-ATS) La police a reçu l’alerte vers 13h30, indique-t-elle vendredi dans un communiqué. Selon les premiers éléments de l’enquête, le cycliste a perdu la maîtrise de son VTT et fait une chute de plusieurs mètres pour finir sa course à proximité immédiate des rails.

Selon le communiqué, un train est alors venu percuter le vélo qui se trouvait sur les voies, malgré le freinage d’urgence. Le cycliste, lui, n’a pas été heurté. Il a ensuite été héliporté par la Rega à l’hôpital.

Le trafic ferroviaire a été interrompu pendant plusieurs heures. Des bus de remplacement ont circulé. Les passagers du train impliqué ont, eux, été escortés jusqu’à la gare d’Erlenbach.

Une enquête est en cours.